Полиция проверяет сообщение о гранате на двери квартиры в доме под Петербургом
На место прибыли экстренные службы. Жители дома эвакуированы.
Фото: Известия / Алексей Майшев
Полиция проверяет сообщение о гранате на двери квартиры в доме под Петербургом. Как стало известно 5-tv.ru, по предварительной информации, она лежит в коробке.
На место прибыли экстренные службы, а также ОМОН. Жители дома по Орловской улице в Стрельне эвакуированы. Вызвана группа взрывотехников. Муляж это или нет — установят специалисты.
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