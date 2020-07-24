Полиция проверяет сообщение о гранате на двери квартиры в доме под Петербургом

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Светлана Шевченко
Срочная новость 88

На место прибыли экстренные службы. Жители дома эвакуированы.

Полиция проверяет сообщение о гранате на двери квартиры в доме под Петербургом

Фото: Известия / Алексей Майшев

Полиция проверяет сообщение о гранате на двери квартиры в доме под Петербургом. Как стало известно 5-tv.ru, по предварительной информации, она лежит в коробке.

На место прибыли экстренные службы, а также ОМОН. Жители дома по Орловской улице в Стрельне эвакуированы. Вызвана группа взрывотехников. Муляж это или нет — установят специалисты.

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