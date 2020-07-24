Москвич ударил в живот беременную на восьмом месяце школьницу

Неизвестный житель Москвы ударил в живот 16-летнюю школьницу, находящуюся на восьмом месяце беременности. Как стало известно 5-tv.ru, пострадавшая госпитализирована с тупой травмой живота.

Инцидент произошел вечером 23 июля. Девушка рассказала, что на нее напал незнакомый ей мужчина. В настоящее время она находится в больнице имени Юдина. Есть угроза выкидыша.

В ходе проверки было установлено, что школьница забеременела от своего 20-летнего друга. Они встречаются уже два года. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал о кровавой драме в Омске. Местного жителя заподозрили в убийстве беременной возлюбленной и поджоге ее тела.