Москвич ударил в живот беременную на восьмом месяце школьницу

|
Игорь Рязов
44

Пострадавшую госпитализировали с угрозой выкидыша.

Москвич ударил в живот беременную на восьмом месяце школьницу

Фото: www.globallookpress.com / Frank May 1

Неизвестный житель Москвы ударил в живот 16-летнюю школьницу, находящуюся на восьмом месяце беременности. Как стало известно 5-tv.ru, пострадавшая госпитализирована с тупой травмой живота.

Инцидент произошел вечером 23 июля. Девушка рассказала, что на нее напал незнакомый ей мужчина. В настоящее время она находится в больнице имени Юдина. Есть угроза выкидыша.

В ходе проверки было установлено, что школьница забеременела от своего 20-летнего друга. Они встречаются уже два года. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал о кровавой драме в Омске. Местного жителя заподозрили в убийстве беременной возлюбленной и поджоге ее тела.

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
71.60
0.64 83.10
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:55
Дарья Мороз откровенно высказалась о роли Собчак в ее разводе с Богомоловым
15:47
Москвич ударил в живот беременную на восьмом месяце школьницу
15:41
Мама мальчика, выстрелившего подростку в глаз: «Ничего плохого не произошло»
15:31
Ограничения сняты! Куда с 1 августа можно полететь из России?
15:14
Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с участием лихача из Карелии
14:56
В Москве задержали водителя с тысячей штрафов на миллион рублей

Сейчас читают

«Даром никому был не нужен»: прокомментировала Толстая первый брак Собчак
Возлюбленная Тимати опубликовала фото в бикини из Сен-Тропе с малышом
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе

Новости Lentainform

Загрузка...