Кровавая драма: Жителя Омска подозревают в убийстве беременной возлюбленной и поджоге ее тела

Жителя Омска подозревают в кровавой расправе над своей беременной возлюбленной. Предположительно, у мужчины произошел конфликт со своей избранницей. В порыве гнева он схватил металлическую трубу и несколько раз ударил женщину по голове. Когда омич осознал, что его спутница скончалась, по версии следствия, он облил ее одежду и диван легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Содействие в раскрытии преступления правоохранительным органам оказали соседи погибшей. Как пишет РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК по региону, они заметили на первом этаже в доме пожар и вызвали полицию. Во время тушения было обнаружено тело 33-летней хозяйки квартиры с признаками насильственной смерти.

Подозреваемого задержали по горячим следам и заключили под стражу на два месяца. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что профессора Воронежского государственного университета расчленили и пытались растворить в соляной кислоте.