Видео: Столицу Якутии заволокло дымом. Шлейф видно из космоса

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В регионе в настоящее время действует 81 пожар.

Фото, видео: ТАСС / Софронеев Евгений; 5-tv.ru

В Якутии дым от лесных пожаров накрыл столицу республики Саха. На кадрах, снятых со спутника, хорошо видно дымовой шлейф растянулся на большую часть региона.

Ситуация остается крайне напряженной. За сутки площадь пожаров увеличилась более чем на шесть тысяч гектаров. По данным авиалесоохраны, в Якутии сейчас действует 81 природный пожар. Спасатели и добровольцы сдерживают продвижение огненного фронта, не давая ему подойти к населенным пунктам. Ситуацию осложняет жаркая и сухая погода.

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