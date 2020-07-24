Полиция подтвердила, что Дмитрий Тарасов устроил пьяный дебош на борту самолета

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Игорь Рязов
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Спортсмен летел из Казани в Москву.

Фото, видео: Instagram @tarasov23

Полузащитник футбольной команды «Рубин» Дмитрий Тарасов устроил пьяный дебош во время авиаперелета из Казани в Москву. Как стало известно 5-tv.ru от источника в полиции, нетрезвый спортсмен вел себя вызывающе на борту самолета.

Собеседник 5-tv.ru рассказал, что во время полета футболист распивал пиво и громко разговаривал со своим знакомым. Другие пассажиры несколько раз делали им замечания. В итоге они были вынуждены попросить о помощи экипаж. После этого жалоб на спортсмена не поступало.

Дмитрий уже прокомментировал произошедшее в разделе сторис своего Instagram-аккаунта. Он все отрицает.

«Ребята, ничего подобного не было. Полная ложь. Все знают правила, если бы я нарушал или дебоширил в самолете или был в каком-то там не том состоянии, то меня бы сняли с рейса или по прилету в Москву меня бы встретила полиция. Этого не произошло», — сказал Тарасов.

Instagram @tarasov23

Футболист призвал не верить слухам, а также попросил показать видео, на котором он дебоширит. Сразу же после этого Дмитрий сказал, что один неприятный инцидент во время полета все-таки имел место.

«Единственный момент произошел, когда меня попытался снять человек на видео. Я просто сделал замечание — спокойно без мата сделал замечание. Это все — это единственный момент. После этого раздули вот такую вот ситуацию», — подытожил Тарасов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Тарасов на вопросы про дебош в самолете нагрубил журналисту.

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