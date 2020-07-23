Дмитрий Тарасов на вопросы про скандал в самолете нагрубил журналисту

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 4 318

Журналист 5-tv.ru обратилась к футболисту за комментарием после происшествия на борту самолета из Казани в Москву.

Фото, видео: Instagram @tarasov23; 5-tv.ru

Футболист ФК «Рубин» Дмитрий Тарасов отказался комментировать факт дебоша на борту самолета, летевшего по маршруту Казань-Москва. В ответ на вопросы сотрудника 5-tv.ru он нагрубил.

«А вы кто, чтобы задавать мне вопросы вообще?» — поинтересовался он.

О происшествии в самолете сообщили летевшие вместе с Тарасовым пассажиры. По их словам, он в компании приятелей пил алкоголь, шумел и отказывался реагировать на просьбы бортпроводников успокоиться.

Ранее 5-tv.ru писал, что фотографии новой тещи Дмитрия Тарасова возмутили пользователей сети.

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