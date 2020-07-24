Как день недели, в который вы родились, влияет на судьбу
Таролог Саона рассказала, какие черты приобретает человек в день появления на свет.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru
Астрологи уверены, что на судьбу и характер человека оказывает влияние огромное количество факторов. Это и знак зодиака, и год рождения по восточному календарю, и имя, и даже любимый цвет. Но особенно характерен для каждого день недели, в который человек появился на свет. Таролог Саона специально для 5-tv.ru описала особенности каждого характера в зависимости от дня недели его рождения.
Понедельник
Люди, родившиеся в первый день недели, пользуются особой симпатией у окружающих и легко находят со всеми общий язык Они – настоящие трудоголики, привыкшие добиваться поставленных целей.
Вторник
Это истинные романтики и страстные любовники. Такие люди очень общительны, открыты, у них огромное количество энергии, которую они умеют грамотно распределять.
Среда
Родившиеся в среду отличаются неутомимым оптимизмом, который помогает им преодолевать все неудачи, сопутствующие на жизненном пути. Это чистосердечные и честолюбивые личности, имеющие грандиозные планы на жизнь.
Четверг
Те, у кого день рождения выпал на четверг, талантливы к разным видам искусства. Они очень добродушны и гостеприимны, а также влюбчивы и переменчивы.
Пятница
Рожденные в пятницу – люди праздника, открытие к миру и людям. Умеют себя преподнести и завоевать всеобщее расположение. «Душа компании» - говорят именно про них.
Суббота
Людей субботы отличает сильный, независимый характер, обаяние и лидерские качества. Они знают себе цену, но порой бывают надменны и алчны.
Воскресенье
В этот день рождаются настоящие лидеры. Их характер невозможно сломить, после любой неудачи они «воскрешаются» и снова принимаются действовать. У них есть дар обучать, наставлять других, поэтому «люди воскресенья» чаще других становятся руководителями и начальниками.
Обладая этими знаниями можно лучше понять собственную личность, узнать, какие качества еще нужно проработать для достижения своих целей. Кроме того, зная особенности характеров людей в зависимости от дней их рождений, легко найти к ним подход и точки соприкосновения.
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