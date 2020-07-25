«Вы отстаиваете правду»: Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

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Марина Неруцких
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День сотрудников следственных органов отмечается в России с 2014 года.

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Фото, видео: ТАСС / Виталий Невар; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником. В своем обращении к представителям Следственного комитета РФ, следственных подразделений МВД и ФСБ глава государства поблагодарил их за службу «по обеспечению правопорядка, законности, надежной защиты интересов граждан и государств». В поздравительной речи Путин отметил ощутимый вклад в борьбу с преступностью, а также перечислил принципиально важные качества, которыми обладали и обладают представители этой благородной профессии.

«Эти лучшие исторические традиции достойно продолжают сегодня сотрудники Следственного комитета России, следователи Министерства внутренних и Федеральной службы безопасности. Вы не просто разбираете все тонкости конкретного дела, вы отстаиваете правду, справедливость, достоинство человека; добиваетесь неотвратимого наказания для виновных и защищаете права тех, кто пострадал в результате преступных посягательств, стал жертвой незаконного преследования или лживого оговора. И потому крайне важно, чтобы каждое процессуальное решение, принятое следователем, было грамотным и безукоризненным», — подчеркнул президент.

Путин также напомнил, что главным показателем оценки работы сотрудников следствия являются не статистические данные, а доверие граждан. В заключение глава государства пожелал всем представителям следственных органов успехов в их трудной и ответственной работе, а также счастья и здоровья.

Свой профессиональный праздник представители органов следствия отмечают 25 июля. Дата была выбрана в честь дня опубликования в 1713 году указа Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М. И. Волконского». Данная организация стала первым государственным органом России, подчиняющейся непосредственно главе государства и наделенная правом по ведению предварительного следствия. Данный профессиональный праздник довольно молодой, он отмечается в России с 2014 года.

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