Никто не ожидал: Магомед Исмаилов сокрушил Александра Емельяненко в октагоне

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Игорь Рязов
Срочная новость 249

Бойцы смешанных единоборств сошлись в поединке в Сочи в рамках турнира ACA 107.

Никто не ожидал: Магомед Исмаилов сокрушил Александра Емельяненко в октагоне

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Российский боец Магомед Исмаилов одолел своего коллегу Александра Емельяненко в рамках главного боя на турнире ACA 107. Поединок завершился досрочно в третьем раунде.

Для Емельяненко бой не задался с самого начала: он пропустил три удара в голову и оказался на настиле. В течение всего последующего времени до конца раунда Александр «выживал» в партере, получив град ударов от соперника. Перед самым перерывом Александр едва не оказался в нокауте.

Во втором раунде все лицо Емельяненко покрылось кровью. Бой шел по модели первого временного отрезка: Исмаилов быстро перевел оппонента в партер и методично его избивал. Александру удалось дотерпеть до конца раунда. Возможно, он бы смог выдержать до конца и в третьем, но ему не позволил судья — тот остановил поединок, чтобы спортсмен не получил серьезных увечий.

Перед началом поединка эксперты и букмекеры отдавали предпочтение более опытному и тяжелому Александру Емельяненко. Уверенная победа Магомеда Исмаилова для многих поклонников смешанных единоборств наверняка стала неожиданностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Емельяненко вызвал на бой звезду Bellator Александра Шлеменко. Тот принял вызов.

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