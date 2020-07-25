Трехлетний мальчик исчез с детской площадки в Крыму
Розыском ребенка занимаются сотрудники полиции и МЧС.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Симферопольском районе Крыма пропал трехлетний ребенок. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, происшествие зарегистрировано в селе Строгановке.
В правоохранительные органы обратились родители пропавшего мальчика. По их словам, ребенок находился на улице вместе со старшей сестрой. Девочка отвлеклась в то время, когда малыш играл на детской площадке возле дома. Спустя какое-то время ребенка там не оказалось.
По факту исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело, объявлен розыск. В мероприятии принимают участие сотрудники полиции и МЧС. Также к поиску пропавшего ребенка подключились волонтеры из организации «Лиза Алерт». На территории работают кинологи.
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