Трехлетний мальчик исчез с детской площадки в Крыму

В Симферопольском районе Крыма пропал трехлетний ребенок. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, происшествие зарегистрировано в селе Строгановке.

В правоохранительные органы обратились родители пропавшего мальчика. По их словам, ребенок находился на улице вместе со старшей сестрой. Девочка отвлеклась в то время, когда малыш играл на детской площадке возле дома. Спустя какое-то время ребенка там не оказалось.

По факту исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело, объявлен розыск. В мероприятии принимают участие сотрудники полиции и МЧС. Также к поиску пропавшего ребенка подключились волонтеры из организации «Лиза Алерт». На территории работают кинологи.