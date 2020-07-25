Сын Высоцкого отреагировал на заявление Садальского об «отрезанной голове» отца
Ранее актер выступил против изменений, проделанных над памятником великому барду на Ваганьковском кладбище.
Фото: ТАСС / Григоров Гавриил
Сын известного барда Владимира Высоцкого Никита ответил на критику Станислава Садальского, который остался не в восторге от обновленного памятника артисту на Ваганьковском кладбище. Недавно к 40-летию смерти легендарного барда у памятника решили заменить голову. Изменения были внесены самим автором изваяния скульптором Александром Рукавишниковым.
Не все смогли принять новый облик мемориала, который стоял в своем первозданном виде 35 лет. Например, Станислав Садальский открыто заявил, что, одобрив нововведение, сын Высоцкого «отрезал папе голову».
«С живым это сделать не успели, но сейчас — как раз к 40-летию со дня смерти — отрезали голову памятнику на могиле», — написал Садальский в своем Instagram-аккаунте.
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Сын Высоцкого отрезал папе голову 🙏🏽С живым это сделать не успели, но сейчас — как раз к 40-летию со дня смерти — отрезали голову памятнику на могиле. С новой головой памятник стал на 30 см ниже! Ну и как вам? Посмотрите подробности у меня на ютуб канале «Посмертная маска Высоцкого»
В свою очередь, Никита Высоцкий заявил, что ему «плевать» на публичные заявления Садальского, добавив, что он и скульптор Александр Рукавишников «были вправе принять такое решение».
«Сейчас Садальский на этом отпляшется, потом еще кто-то. <…> Садальский — серьезный человек, но мне, честно говоря, на него плевать. А также на его высказывания обо мне и об отце. А вот на могилу отца мне не плевать», — сказал Высоцкий в интервью Starhit.ru.
По словам наследника барда, обновленный монумент выглядит «по-другому, но не плохо»: немного выше и больше затонирован в бронзу. Высоцкий остался доволен памятником и, по его признанию, жалеет лишь о том, что эта идея не была воплощена раньше.
Ранее 5-tv.ru писал, что автор памятника Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище Александр Рукавишников объяснил, почему статуя подверглась изменениям.
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