Сын Высоцкого отреагировал на заявление Садальского об «отрезанной голове» отца

Сын известного барда Владимира Высоцкого Никита ответил на критику Станислава Садальского, который остался не в восторге от обновленного памятника артисту на Ваганьковском кладбище. Недавно к 40-летию смерти легендарного барда у памятника решили заменить голову. Изменения были внесены самим автором изваяния скульптором Александром Рукавишниковым.

Не все смогли принять новый облик мемориала, который стоял в своем первозданном виде 35 лет. Например, Станислав Садальский открыто заявил, что, одобрив нововведение, сын Высоцкого «отрезал папе голову».

«С живым это сделать не успели, но сейчас — как раз к 40-летию со дня смерти — отрезали голову памятнику на могиле», — написал Садальский в своем Instagram-аккаунте.

В свою очередь, Никита Высоцкий заявил, что ему «плевать» на публичные заявления Садальского, добавив, что он и скульптор Александр Рукавишников «были вправе принять такое решение».

«Сейчас Садальский на этом отпляшется, потом еще кто-то. <…> Садальский — серьезный человек, но мне, честно говоря, на него плевать. А также на его высказывания обо мне и об отце. А вот на могилу отца мне не плевать», — сказал Высоцкий в интервью Starhit.ru.

По словам наследника барда, обновленный монумент выглядит «по-другому, но не плохо»: немного выше и больше затонирован в бронзу. Высоцкий остался доволен памятником и, по его признанию, жалеет лишь о том, что эта идея не была воплощена раньше.

Ранее 5-tv.ru писал, что автор памятника Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище Александр Рукавишников объяснил, почему статуя подверглась изменениям.