«Лучшие моменты жизни»: Родион Газманов показал редкое видео с мамой
Исполнитель ездил в Калининград ради участия в фестивале «Балтийский онлайн-дебют».
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Музыкант Родион Газманов известен своей скрытностью относительно личной жизни, но недавно он приоткрыл завесу тайны и показал своим подписчикам в сети Instagram, как выглядит первая жена его отца, певца Олега Газманова.
Родион опубликовал пост в своем микроблоге, где на видео можно наблюдать всю историю его неожиданного визита к матери Ирине Павловне. Он полетел в Калининград по работе, вести открытие онлайн-кинофестиваля «Балтийский онлайн-дебют», попросил водителя такси позвонить ей, якобы будучи курьером доставки «сюрприза», а потом неожиданно появился перед матерью, выскочив из машины у ее дома.
«Устроил маме сюрприз. Надеюсь, приятный, — написал Газманов-младший. — Лучшие моменты моей жизни», — добавил он в хештегах.
Мама была очень рада видеть сына, но обвинила его в том, что тот не предупредил ее заранее, чтобы она успела приготовить что-нибудьк столу.
Подписчики Родиона Газманова были единогласны и бурно отреагировали на новый пост.
«Тетя Ира прекрасно выглядит!»;
«Как приятно, мамины объятия ни с чем не сравнить»;
«Волшебник впечатлений! Представляю эмоции мамы!»;
«Какой ты молодец, что сделал маме такой сюрприз!», — умиленно написали они ему в комментариях.
Ирина, которая развелась с Олегом Газмановым еще в 1997 году, живет вдали от глаз папарации. Она не является публичной личностью, и только недавно стало известно, что Родион Газманов думает про их расставание с отцом.
Во многом именно развод родителей определил отношение Родиона к семейной жизни. Он до сих пор холост, а недавно заявил, что отец уже отчаялся требовать от него появления на свет внуков, пишет сайт Teleprogramma.pro.
5-tv.ru писал, как Родион Газманов прокомментировал роман Лизы Арзамасовой с Ильей Авербухом.
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