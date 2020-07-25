«Лучшие моменты жизни»: Родион Газманов показал редкое видео с мамой

Музыкант Родион Газманов известен своей скрытностью относительно личной жизни, но недавно он приоткрыл завесу тайны и показал своим подписчикам в сети Instagram, как выглядит первая жена его отца, певца Олега Газманова.

Родион опубликовал пост в своем микроблоге, где на видео можно наблюдать всю историю его неожиданного визита к матери Ирине Павловне. Он полетел в Калининград по работе, вести открытие онлайн-кинофестиваля «Балтийский онлайн-дебют», попросил водителя такси позвонить ей, якобы будучи курьером доставки «сюрприза», а потом неожиданно появился перед матерью, выскочив из машины у ее дома.

«Устроил маме сюрприз. Надеюсь, приятный, — написал Газманов-младший. — Лучшие моменты моей жизни», — добавил он в хештегах.

Instagram @rodder13

Мама была очень рада видеть сына, но обвинила его в том, что тот не предупредил ее заранее, чтобы она успела приготовить что-нибудьк столу.

Подписчики Родиона Газманова были единогласны и бурно отреагировали на новый пост.

«Тетя Ира прекрасно выглядит!»;

«Как приятно, мамины объятия ни с чем не сравнить»;

«Волшебник впечатлений! Представляю эмоции мамы!»;

«Какой ты молодец, что сделал маме такой сюрприз!», — умиленно написали они ему в комментариях.

Ирина, которая развелась с Олегом Газмановым еще в 1997 году, живет вдали от глаз папарации. Она не является публичной личностью, и только недавно стало известно, что Родион Газманов думает про их расставание с отцом.

Во многом именно развод родителей определил отношение Родиона к семейной жизни. Он до сих пор холост, а недавно заявил, что отец уже отчаялся требовать от него появления на свет внуков, пишет сайт Teleprogramma.pro.

5-tv.ru писал, как Родион Газманов прокомментировал роман Лизы Арзамасовой с Ильей Авербухом.