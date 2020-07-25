Эксклюзивное видео спасения экипажа из тонущей бронемашины в Керченском проливе

В крымском Керченском проливе во время ежегодной акции «Дорога мужества», которую проводят силами межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество», затонула одна из бронемашин.

Мероприятие проводилось уже в четвертый раз, так что все участники хорошо знали маршрут, когда после пройденных 15 километров из поселка Рыбацкое в станице Тамань в Керченском проливе бронемашина БРДМ-2 стала набирать воду.

Все случилось за считанные секунды – БТР быстро набирал воду, вычерпывать ее не получалось. Несмотря на помощь сотрудников МЧС, судно быстро затонуло. Никто из членов экипажа не пострадал, спасателям удалось вытащить их из воды и посадить в свой катер.

В связи со сложившейся ситуацией проведение акции в 2020 году было решено отменить, и все бронемашины развернули обратно на Тамань.