Эксклюзивное видео спасения экипажа из тонущей бронемашины в Керченском проливе
Происшествие с БРДМ-2 случилось во время патриотической акции «Керченский десант «Дорога мужества».
Закрыть
Смотрите также:
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
Влюбленности и карьерный поворот. Как использовать силу Новолуния?
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Фото: Песков и Навка побывали на вечеринке в честь дня рождения Лепса
Как понять, что пора разводиться? Рассказывает психолог
Фото, видео: Kerch.fm; 5-tv.ru
В крымском Керченском проливе во время ежегодной акции «Дорога мужества», которую проводят силами межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество», затонула одна из бронемашин.
Мероприятие проводилось уже в четвертый раз, так что все участники хорошо знали маршрут, когда после пройденных 15 километров из поселка Рыбацкое в станице Тамань в Керченском проливе бронемашина БРДМ-2 стала набирать воду.
Все случилось за считанные секунды – БТР быстро набирал воду, вычерпывать ее не получалось. Несмотря на помощь сотрудников МЧС, судно быстро затонуло. Никто из членов экипажа не пострадал, спасателям удалось вытащить их из воды и посадить в свой катер.
В связи со сложившейся ситуацией проведение акции в 2020 году было решено отменить, и все бронемашины развернули обратно на Тамань.
Читайте также
46%
0.64 83.10
0.91
Нашли ошибку?