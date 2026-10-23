🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

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Игорь Рязов
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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сегодня 23 октября. Это день, когда мистическая атмосфера усиливает чувствительность к символам.

♈️ Овны

Овны, если сегодня несколько раз увидите один и тот же образ или предмет, отметьте это для себя. Возможно, он неожиданно свяжется с вопросом, который сейчас вас занимает.

Космический совет: ищите повторения.

♉ Тельцы

Тельцы, обратите внимание на человека, которого встретите совершенно случайно. Его появление может заставить вас вспомнить о незавершенном разговоре или давнем намерении.

Космический совет: не отказывайтесь от знакомств.

♊ Близнецы

Близнецы, вечером вспомните самое необычное событие последних месяцев и попробуйте найти в нем скрытый смысл. Возможно, вы заметите что-то новое.

Космический совет: перечитайте свою историю.

♋ Раки

Раки, прислушайтесь к ощущениям при входе в новое место. Первое впечатление способно оказаться удивительно точным.

Космический совет: пространство подскажет.

♌ Львы

Львы, если вам внезапно захочется позвонить определенному человеку, не откладывайте. Иногда импульс приходит раньше рационального объяснения.

Космический совет: доверьтесь рвению.

♍ Девы

Девы, откройте старый ежедневник или заметки. Одна забытая запись может напомнить о желании, которое все еще имеет значение.

Космический совет: верните искренние намерения.

♎ Весы

Весы, обратите внимание на первую книгу, фильм или песню, которая попадется вам сегодня случайно. Ее содержание может удивительно перекликаться с вашими мыслями.

Космический совет: ответы в искусстве.

♏ Скорпионы

Скорпионы, если почувствуете необъяснимое желание изменить планы, хотя бы ненадолго прислушайтесь к нему. Иногда внутреннее чутье замечает перемены раньше сознания.

Космический совет: подчинитесь интуиции.

♐ Стрельцы

Стрельцы, загадочный сон может дать вам необычный подход для размышлений. Запомните его и используйте, когда начнете думать над важными вопросами.

Космический совет: ночь подарит послание.

♑ Козероги

Козероги, сегодня попробуйте задать себе вопрос перед зеркалом и ответить без привычной логики. Самая первая мысль может оказаться неожиданно честной.

Космический совет: обратитесь к душе.

♒ Водолеи

Водолеи, сегодня судьба будет вести вас к определенной мысли. Если доверитесь течению, сможете обрести знание, которого долго желали.

Космический совет: подавите гордыню.

♓ Рыбы

Рыбы, сталкиваясь с проблемами, не мечтайте о чудесном решении, а задавайте себе вопросы и не торопитесь. Подсознание укажет правильный путь со временем.

Космический совет: ждите ответов.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

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