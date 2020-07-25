В «Лизе Алерт» рассказали подробности поисков чемпиона ОИ Иваницкого

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Алиса Старжевская
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Знаменитый спортсмен найден мертвым в Подмосковье спустя несколько дней поисков.

Фото, видео: Лизы Алерт

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мертвым в реке в Подмосковье. Представитель поискового отряда «Лиза Алерт» Екатерина, волонтеры которого участвовали в операции, рассказала 5-tv.ru подробности.

О пропаже Иваницкого стало известного 22 июля: 82-летний спортсмен отправился в один из Подмосковных лесов за грибами и не вернулся домой. Спустя некоторое время недалеко от города Руза был найден таз с его вещами. К поискам были привлечены не только волонтеры «Лиза Алерт», в операции участвовала полиция, шесть групп водолазов и спасатели с вертолетами. Добровольцев же насчитывалось около 300 человек.

В итоге тело Александра Владимировича было найдено сегодня в одной из рек Подмосковья.

«Сегодня в 11:00 водолазная группа „Добротворец“ совместно с поисковым отрядом „Лиза Алерт“ нашли тело Иваницкого, и сын провел опознание. К сожалению, это все подробности», — рассказала представитель поискового отряда Екатерина.

Как отмечает сын погибшего, у Иваницкого могли начаться проблемы с сердцем, когда он вошел в воду.

По факту гибели Следственный комитет начал соответствующую проверку. Как сообщают в ведомстве, на месте обнаружения тела работают сотрудники правоохранительных органов.

Александр Иваницкий — советский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, заслуженный мастер спорта СССР. Спортсмен комментировал открытие и закрытие Олимпиады в Москве в 1980 году, преподавал на факультете журналистики МГУ и был редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности пропажи и гибели заместителя министра культуры Москвы Леонида Ошарина.

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