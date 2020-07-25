«Неудачная злая шутка»: отец похищенного под Ростовом младенца рассказал о происшествии

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Игорь Рязов
Эксклюзив 112

Пострадавший от рук похитительницы мужчина сообщил, что сначала его заподозрили в продаже собственного ребенка.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl Heinz Spremberg; 5-tv.ru

Неизвестная женщина похитила новорожденного младенца из родильного отделения в городе Сальск Ростовской области. О подробностях этого вопиющего происшествия 5-tv.ru рассказал отец мальчика Александр Русиков.

«Сегодня между 3 и 4 часами ночи из родильного отделения больницы какая-то неизвестная женщина выкрала моего сына двух дней отраду. Мне об этом сообщил отец жены. Я сначала воспринял это как неудачную злую шутку. Потом уже, когда осознание пришло, я немножечко был шокирован. Ну как немножко? Шокирован», — рассказал Александр.

Он добавил, что знает из неофициальных источников о том, что правоохранителям уже удалось найти его сына. Отцу похищенного младенца не терпится увидеть ребенка своими глазами. На вопрос о самочувствии Александр ответил: «Плохо».

«Много было неоднозначных моментов. Некоторые сотрудники, не скрывая неприязни открытой, пытались нас обвинить в том, что мы злонамеренно продали ребенка. Жену вообще после Кесарева (сечения — способ родовспоможения — Прим. ред.), как она была в больничном халате, увезли, допрашивали», — сказал мужчина.

Русиков также отметил, что не знает, кто мог желать ему и его семье зла и похитить маленького сына.

О том, что похищенный в Ростовской области младенец уже найден, ранее сообщал 5-tv.ru. Подозреваемая в преступлении женщина задержана. Вместе с украденным ребенком она направлялась в Калмыкию.

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