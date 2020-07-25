Укравшая из роддома младенца в Ростовской области задержана по дороге в Калмыкию

Малыш, украденный из палаты родильного отделения в больнице Ростовской области, найден. Укравшая его женщина пыталась вывезти его в село Яшалта, что в Калмыкии.

Как стало известно 5-tv.ru, подозреваемая задержана. Малыша передадут его настоящей матери. С ним все хорошо.

О причинах, побудивших женщину совершить преступление, пока ничего не известно.

Информация уточняется.