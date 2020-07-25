Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes за 10 миллионов рублей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал игуменью Феофанию — настоятельницу московского Покровского женского монастыря — продать Mercedes, стоимостью десять миллионов рублей. Об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Патриарх Кирилл благословил настоятельнице Покровского ставропигиального женского монастыря игумении Феофании Мискиной) реализовать находящийся в ее владении автомобиль Mercedes Benz S-класса», — цитирует Легойду URA.RU.

По словам представителя РПЦ, патриарх напомнил о необходимости использовать монастырские пожертвования на благотворительные и социальные цели. Предстоятель Русской Православной церкви неоднократно говорил ранее, что священнослужителям не стоит ездить на дорогих иномарках, и советовал приобретать более скромные, чтобы церковь не обвиняли в стремлении к роскоши.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, патриарх Московский и всея Руси Кирилл поделился своим мнением о законе о домашнем насилии.