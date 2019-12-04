Патриарх: К закону о домашнем насилии нужно отнестись «с большой осторожностью»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что к проекту закона о профилактике домашнего насилия необходимо отнестись «с большой осторожностью». Комментируя документ, предварительный текст которого опубликован на днях на сайте Совета Федерации, глава РПЦ отметил, что, считая насилие в семье великим грехом, вынужден возвысить голос в защиту семейного пространства от вторжения из вне.

«Конечно, нельзя допускать никакого насилия в семье! Но есть нечто опасное в тех тенденциях, которые сегодня формируются, в том числе и в законодательной сфере, когда некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить вторжение в семейную жизнь сторонних сил, общественных или государственных организаций или каких-то там добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье», — цитирует предстоятеля «Интерфакс».

Ранее Патриаршая комиссия по делам семьи назвала «недопустимым» принятие законопроекта, поскольку он содержит «целый ряд правовых дефектов».

«Эта новая система правовых норм предполагает существенное поражение граждан в их правах (в том числе семейных), сравнимое с ограничениями, налагаемыми на преступников и людей, совершающих административные правонарушения, и даже их превосходящее», — говорится в заявлении комиссии.

В РПЦ подчеркиваю, что документ фактически устанавливает презумпцию виновности лиц, объявляемых «нарушителями», не предполагая при этом для них никаких процессуальных гарантий.

Ранее 5-tv.ru разъяснял, что означают предлагаемые поправки в закон о профилактике семейно-бытового насилия.