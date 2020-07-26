Жительница Белгородской области задержана по подозрению в убийстве мужа. Как сообщается на официальном сайте Следственного комитета региона, 39-летняя женщина уже признала вину.

По версии следствия, между супругами бывали ссоры, когда мужчина злоупотреблял алкоголем и поднимал на жену руку. В августе 2019 года подозреваемая после крупного скандала, дождавшись когда пьяный супруг уснет, связала ему руки и ноги, надела на голову полиэтиленовый пакет и задушила подушкой. Тело она завернула в ковер и скинула в выгребную яму. Чтобы скрыть улики, на следующий день женщина вызвала бетономешалку и попросила залить яму. Позже дама заявила о пропаже мужа.

В полицию обратились родственники мужчины в феврале этого года. Правоохранители выяснили, что к исчезновению жителя Белгородской области причастна его супруга. Тело было найдено и извлечено из бетона. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

СК РФ

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