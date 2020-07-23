Тело женщины в пакете нашла хозяйка квартиры в Подмосковье — фото 18+

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Марина Неруцких
Эксклюзив 204

По предварительной информации, квартиросъемщица лишилась жизни еще в марте.

Тело женщины в пакете нашла хозяйка квартиры в Подмосковье — фото 18+

Тело женщины, завернутое в пакет, нашла хозяйка квартиры в Подмосковье.  Инцидент произошел в поселке Большие Жеребцы в Щелковском районе Московской области.

Как стало известно 5-tv.ru, квартирная хозяйка приехала за деньгами, но вместо квартплаты получила шок. Жилплощадь оказалась пустой, если не считать полностью разложившегося тела на полу комнаты.

Правоохранителям женщина рассказала, что квартиру у нее арендовала пара. Накануне ей якобы позвонил гражданский муж погибшей квартиросъемщицы и сказал, что его жена умерла, сам он оплатить квартиру не может.

По предварительной информации, состояние тела указывает на то, что женщина лишилась жизни еще в марте. Рядом с трупом находилась тележка, правоохранители предполагают, что мужчина собирался вывезти пакет со страшным содержимым из квартиры, но по каким-то причинам не успел этого сделать.

Тело женщины в пакете нашла хозяйка квартиры в Подмосковье — фото 18+

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