Покупать или продавать? Эксперты оценили рынок недвижимости до конца года

На фоне предупреждений специалистов о возможном подорожании съемного жилья у многих возникает вопрос, не выгоднее ли сейчас решиться на ипотеку и приобрести заветные метры. Прямо противоположными размышлениями озадачены счастливые обладатели нескольких квартир. Их опасения связаны с прогнозами второй волны коронавируса, которая наоборот может понизить спрос на съемное жилье и тогда от него кажется логичнее избавиться. «Известия» собрали мнение специалистов на этот счет.

Покупать?

Льготная ипотека с господдержкой в настоящее время составляет 6,5%. Однако выделенные лимиты стремительно тают. На этом фоне генеральный директор федерального портала о жилой недвижимости «Мир квартир» Павел Луценко советует желающим приобрести квартиру в новостройке поторопиться.

«Сейчас можно взять беспрецедентно дешевую льготную ипотеку, субсидируемую государством. Программа действует до 1 ноября 2020 года и, возможно, будет продлена. Но не факт: государству она влетает в хорошую копеечку», — рассказал эксперт.

По мнению специалистов компании «Метриум», надеяться на то что цены на недвижимость в ближайшее время могут снизиться — не стоит. В организации полагают, что цены по итогам 2020 года вырастут. На это окажут влияние следующие причины:

реформа долевого строительства;

снижение ставок по ипотеке;

восстановительный рост спроса после завершения самоизоляции, увеличение себестоимости строительства.

В то же время независимый аналитик рынка недвижимости Андрей Бекетов считает, что торопиться не стоит.

«Я не думаю, что на рынке что-то кардинально изменится, поэтому не имеет смысла сейчас все хватать и бежать. С учетом решения ЦБ о снижении ключевой ставки, вероятно, ставка по ипотеке еще снизится, но если у вас нет каких-то острых причин и покупка не горит, то положите деньги на депозит. За год у вас появятся дополнительные деньги при той же цене товара, который вы хотите купить. В целом цены остановились, это произошло в течение года, и предпосылок для их резкого повышения нет», — советует эксперт.

Продавать?

Участникам долевого строительства, решившим переуступить квартиру, специалисты рекомендуют успеть уловить подъем восстановительного спроса и избавиться от жилья до возможной второй волны коронавируса.

«Владельцу квартиры в строящемся доме лучше поспешить с продажей. Во-первых, пока действуют льготные ипотечные программы, стимулирующие спрос. Во-вторых, после завершения самоизоляции по всей России, а не только в Москве, на рынок массово вернутся клиенты, которые не успели заключить сделки до карантина», — считают в «Метриуме».

По их мнению, восстановительный рост спроса однозначно не будет бесконечным, и число потенциальных покупателей уменьшится.

По словам Андрея Бекетова, не стоит особо волноваться из-за возможного резкого скачка цен на недвижимость.

«До прошлогоднего 10%-ного скачка три года цены были одни и те же, ничего не менялось. Затем произошел скачок на фоне того, что вводились эскроу-счета и застройщики из каждого утюга кричали, что „нам будет плохо, поэтому цены поднимаем“. Цены подняли на 10% за довольно короткий срок, но у народа нет денег оплачивать эту историю, поэтому рост снова остановился. Этот рынок очень медленный, он медленно поворачивается — всегда есть время для принятия решения», — считает эксперт.

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