«Загорелые куколки»: Кудрявцева с годовалой дочкой примерили одинаковые купальники
Новое фото в Instagram-аккаунте телеведущей, сделанное под солнечными лучами возле бассейна, вызвало умиление у пользователей.
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Фото, видео: Instagram @leratv
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева продолжает радовать поклонников кадрами с отдыха. Недавно звезда с годовалой дочкой Машей и сыном Жаном отправилась на морское побережье в Адлер, где несколько дней грелась под солнечными лучами, загорала и купалась со своей семьей.
Несмотря на то, что путешествие подошло к концу, фотографии, сделанные в поездке, у Кудрявцевой еще остались, поэтому знаменитость не перестает делиться счастливыми моментами со своими подписчиками. Так, на этот раз ведущая показала в Instagram милые снимки со своей годовалой малышкой. На них светская львица позирует со своей наследницей в одинаковых черно-белых купальниках на фоне бассейна.
Фолловеры звезды не могли скрыть умиления от таких теплых летних кадров. Некоторые даже позавидовали Кудрявцевой, которая отлично провела свой отпуск.
«Загорелые куколки!»
«Мулатки-красавицы!»
«Какие милашечки!»
«Чудесные девочки!» — восхищались комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лера Кудрявцева удивлена поведением мужа.
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