«Загорелые куколки»: Кудрявцева с годовалой дочкой примерили одинаковые купальники

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Карина Бернтгольц
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Новое фото в Instagram-аккаунте телеведущей, сделанное под солнечными лучами возле бассейна, вызвало умиление у пользователей.

Фото, видео: Instagram @leratv

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева продолжает радовать поклонников кадрами с отдыха. Недавно звезда с годовалой дочкой Машей и сыном Жаном отправилась на морское побережье в Адлер, где несколько дней грелась под солнечными лучами, загорала и купалась со своей семьей.

Несмотря на то, что путешествие подошло к концу, фотографии, сделанные в поездке, у Кудрявцевой еще остались, поэтому знаменитость не перестает делиться счастливыми моментами со своими подписчиками. Так, на этот раз ведущая показала в Instagram милые снимки со своей годовалой малышкой. На них светская львица позирует со своей наследницей в одинаковых черно-белых купальниках на фоне бассейна.

Фолловеры звезды не могли скрыть умиления от таких теплых летних кадров. Некоторые даже позавидовали Кудрявцевой, которая отлично провела свой отпуск.

Instagram @leratv

«Загорелые куколки!»

«Мулатки-красавицы!»

«Какие милашечки!»

«Чудесные девочки!» — восхищались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лера Кудрявцева удивлена поведением мужа.

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