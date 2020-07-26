Предсказание Ванги: в 2021 году в России исчезнут наличные деньги

Предсказания болгарской ясновидящей Ванги продолжают будоражить ее верных сторонников и годы спустя после ее смерти. На сей раз появилась расшифровка, что в 2021 году Россию ждет отказ от бумажных денег, пишет канал «Непознанный мир» в «Яндекс. Дзен».

Такая версия не лишена смысла — в России активно вводят системы безналичных платежей, в транспорте, магазинах и рынках можно спокойно платить банковской картой или с помощью телефона, так что Ванга может оказаться и права.

Кроме того, в период пандемии, когда в стране искали способы максимально сократить риск передачи коронавируса от человека к человеку, активно пропагандировался отказ от «налички». На смену бумажным деньгам пришли прямые переводы и бесконтактная оплата, причем согласились на это даже сети, где раньше оплата производилась только наличными.

Не отстает в этом вопросе и общественный транспорт. В частности, в Петербурге появились не только валидаторы с бесконтактной оплатой, но и постепенно исчезают привычные многим билеты. Кондукторам постепенно внедряют аппараты, которые вместо билета печатают чек, проверяемый онлайн, а так же к нему можно прикладывать банковскую карту для оплаты.

5-tv.ru писал, что в предсказаниях Ванги на 2021 год нашли намеки на скорое стремительное развитие медицины.