На «Игора Драйв» определились победители второго заезда в Туринг-Лайт и S1600

Триумфом Николая Карамышева завершилась вторая гонка в классе Туринг-Лайт главного тапа Российской серии кольцевых гонок на автодроме «Игора-Драйв» под Санкт-Петербургом. Гонщик вырвался на старте с четвертого места на второе, а вскоре возглавил заезд и не упускал лидерство до финиша. Не менее эффектно провел заезд Владимир Шешенин — он отыграл пять позиций и финишировал вторым. Третьим завершил гонку Леонид Панфилов. А вот Михаил Симонов потерял преимущество и оказался за пределами подиума. Родиону Шушакову удалось удержаться в пятерке.

На шестой строчке Артем Фридман, стартовавший из головы пелетона, а на седьмое место сумел подняться Сальников, стартовавший 13. Замкнули десятку проваливший старт Артем Лякин, а также Андрей Севастьянов и Владимир Черевань.

В S1600 Петр Плотников доказал, что его прошлогодняя победа в юниорском зачете неслучайна: стартовав пятым, через пару кругов он вышел на третью позицию, а вскоре пробился в лидеры. Алексей Савин сопротивлялся и до самого финиша не оставлял надежды контратаковать, но все же смирился со второй позицией. А Владимир Мельников, который первую четверть дистанции удерживал лидерство, уступил обоим соперникам и сосредоточился на обороне третьей позиции — и, несмотря на проблемы с мотором, отстоял ее от притязаний Василия Владыкина.

Ефим Гантмахер выбрал традиционную осторожную тактику, которая позволила ему войти в пятерку, несмотря на старт с девятой позиции. А вот Игорь Львов, стартовавший в числе лидеров, пришел только шестым. Десятку замкнули Руслан Нафиков, которому пришлось отыграть девять позиций, Борис Шульмейстер, соавтор множества контактов Станислав Новиков и Дмитрий Дударев.

Во второй гонке SMP GT4 Russia на старт не смог выйти Евгений Куликов — его Porsche Cayman получил повреждения в первом заезде. Благодаря этому на реверсивном поуле оказался Алексей Башмаков, но уже ко второму кругу вперед вырвались пилоты на Mercedes. Денис Ременяко вновь умчался вперед, а Александр Вайнтруб был вынужден отражать атаки Александра Масленникова на KTM, прорвавшегося с последнего места на третье. Несмотря на плотную борьбу в первой части гонки, ближе к середине Вайнтруб нарастил темп, показав лучшее время круга в гонке, и хотя не смог догнать чрезвычайно стабильного Ременяко, гарантировал себе серебро.

Группа Кайманов отстала от лидеров, однако вела между собой плотную борьбу. Лучшем из пилотов на Porsche стал Алексей Башмаков, ставший четвертым в зачете, но и Андрей Федотов с Константином Захаревским уступили ему считанные мгновения. А на промежуточном финише в середине гонки Федотова и Захаревского и вовсе разделяло лишь 0,001 секунды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах первого заезда в классе Туринг-Лайт и S1600.