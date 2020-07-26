На «Игоре Драйв» стартовал главный этап Российской серии кольцевых гонок

Главный этап Российский серии кольцевых гонок стартовал на автодроме «Игора Драйв» в Приозерском районе Ленинградской области. Соревнования стартовали утром 26 июля с заездов в зачетах «Туринг-лайт», S1600 и «Спортпрототип CN».

В первых двух классах на старт вышли 34 пилота. Отмечается, что участнику «Туринг-лайт» Владимиру Шешенину удалось реализовать поул. Леонид Панфилов сумел отыграть несколько позиций и идти вторым. Третьим шел Николай Карамышев.

Лидерство в группе участников S1600 смог сохранить Борис Шульмейстер. Второго места добился Петр Плотников, а третьим пришел Владимир Мельников. На первых кругах из пелетона выбыли Александр Сальников («Туринг-лайт») и Иван Твердохлебов (S1600). Примечательно, что Сальников совершил возвращение на трассу из боксов, но вскоре был вынужден вновь ее покинуть.

Лидерство после рестарта на девятом круге в «Туринг-лайте» сохранили обе Lada — пилоты Владимир Шешенин и Леонид Панфилов финишировали первым и вторым соответственно. Третью ступень пьедестала занял Артем Фридман.

В зачете S1600 Петр Плотников после рестарта обогнал Бориса Шульмейстера, оставив его на второй позиции. Незадолго до финиша в тройку ворвался Алексей Савин, который не допустил до подиума Владимира Мельникова.

Что касается класса «Спортпрототип CN», то лидер прошлой гонки Павел Кузьминов вышел на старт пятым. Несмотря на это, на первом круге ему удалось выбиться в лидеры. Также эффектным стал прорыв Александра Дударева, который сумел подняться с шестой позиции на вторую. Сергей Тихомиров, будучи третьим, получил наказание drive through и после проезда по питлейн завершил свою борьбу за подиум. Лидерство Александра Дударева было недолгим — на четвертом круге ему пришлось сойти с дистанции по техническим причинам.

Место гонщика тут же занял Иван Пугачев. Он отыграл пять позиций и начал сражение за первое место. В результате многократного обмена позициями вперед вырвался Павел Кузьминов, опередивший Ивана Пугачева на 0,03 секунды. Третье место досталось Сергею Иевлеву, который стартовал в последних рядах и решительно догнал лидеров, уступив им на финише менее двух секунд.

Российский автогонщик Виталий Петров, известный широкой публике как «Выборгская ракета», отметил, что приехал на автодром «Игора Драйв» поболеть за своих коллег. По словам пилота, данные соревнования по праву можно назвать новым витком автоспорта в России и мире.

«Я был в Англии в Сильверстоуне, где что-то похожее есть, но не все! Здесь находятся более десяти трасс на одном объекте и все это в пешей доступности. Самое главное — это не только автоспорт. Сюда приезжают семьями! Вы можете попробовать свои способности как на кольцевой машине, так и на раллийной. Можете взять мотокроссы или пройти контраварийную подготовку, что в нашей жизни очень важно. Сюда нужно приезжать и отдыхать», — заключил Виталий Петров.

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