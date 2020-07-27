Ценник запредельный: сколько берет за один концерт певица София Ротару?

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Виктория Андреева
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Известный промоутер рассказал, кто избаловал артистку «тройными гонорарами».

Ценник запредельный: сколько берет за один концерт певица София Ротару?

Фото: Instagram @sofiarotaru.official

Несмотря на довольно сложную экономическую ситуацию, звезды шоу-бизнеса не спешат снижать ценники на выступления. Более того, некоторые из них в желании компенсировать убытки из-за отсутствия концертов требуют буквально заоблачных гонораров, заявил генеральный директор компании «Ру-концерт» Евгений Морозов в беседе с KP.RU.

На примере звезды отечественной эстрады, народной артистки СССР Софии Ротару промоутер объяснил, как «ни с того ни с сего» могут раздуваться гонорары селебрити.

«Я тут интересный прайс нашел 1998 года. Докризисный. София Ротару стоила 17 тысяч долларов. В то время это были большие деньги! В 2000 годах появилась новая элита. А где им общаться? На банкетах артистов слушать», — рассказал Морозов и добавил, что сегодня певица просит за концерт в четыре раза больше.

Instagram @sofiarotaru.official

По словам промоутера, такие огромные гонорары звезд обусловлены тем, что элита обожает «пускать пыль в глаза» оппонентов, поэтому готова отдать последние деньги за то, чтобы Ротару или даже сама Алла Пугачева спела перед ними. Это — некий «уровень», ниже которого опускаться якобы стыдно.

«Если у тебя поет Пугачева или Ротару, значит, ты на коне. <…> Богатым людям нравилось самим звонить звездам. Например, олигарх Тельман Исмаилов всегда звонил артистам сам. И те ему объявляли „тройной гонорар“, он платил. Баловал. Поэтому цены так и взлетели», — констатировал собеседник издания.

В заключение Евгений Морозов добавил, что в начале 2000-х те же олигархи избаловали весь шоу-бизнес. Поэтому найти сегодня найти музыканта или певца, готового понизить ценник — задача трудно выполнимая. Ведь мало кому хочется жить хуже, чем было еще вчера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что София Ротару впервые показала миру свой шикарный особняк за миллион долларов.

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