«Шикарной женщине — шикарный особняк»: Ротару впервые показала свой дом за миллион долларов
По оценке экспертов, площадь элитного жилья певицы составляет порядка 120 квадратных метров.
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Фото, видео: Instagram @sofiarotaru.official
Народная артистка СССР, прославленная певица София Ротару впервые обнародовала фото элитной недвижимости на Украине, где проживает в настоящий момент.
На кадрах, опубликованных в личном Instagram-аккаунте звезды виден трехэтажный дом причудливой формы с двумя двухэтажными пристройками. Территория вокруг него — сплошь огромный цветущий сад, плавно переходящий в благоустроенный лесной массив.
Как сообщает URA.RU, площадь особняка, расположенного в элитном пригороде Киева — Конча Заспе — составляет порядка 120 квадратных метров. А его стоимость — около миллиона долларов.
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В комментариях пользователи отмечали, что у Ротару действительно хороший вкус, поскольку дом выглядит очень лаконичным. Но вместе с тем, фолловеры искренне удивлялись, как звезде удается содержать и его, и огромный приусадебный участок в идеальном состоянии. Некоторые предположили, что у артистки наверняка есть масса помощников.
«Невероятная красота! Но какой же уход за всем этим нужен!»
«Шикарной женщине — шикарный дом! Просто супер!»
«София, вы счастливая женщина! По-хорошему вам завидую!»
«Это просто райское место! Прекрасный дом, прекрасный сад! Душа радуется!» — откликались фанаты звезды.
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