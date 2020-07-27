Шок-видео: Полиция выяснила, чье расчлененное тело было найдено под окнами многоэтажки в Петербурге
По предварительной информации, жуткое убийство было совершено мужем женщины из личной неприязни.
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Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир, 5-tv.ru
Полиция выяснила, чье расчлененное тело было найдено под окнами многоэтажки в Петербурге. Страшная находка была сделана в ночь на 27 июля возле дома 15 по улице Художников.
У женщины были отрезаны руки, ноги и голова. Полицией по горячим следам был задержан мужчина 1991 года рождения. В его квартире правоохранители обнаружили следы, похожие на пятна крови.
По предварительной информации, погибшая — жена подозреваемого. По словам задержанного, он разрубил свою 24-летнюю супругу топором, так как она собиралась подать на развод и забрать ребенка.
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