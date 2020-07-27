Шок-видео: Полиция выяснила, чье расчлененное тело было найдено под окнами многоэтажки в Петербурге

Полиция выяснила, чье расчлененное тело было найдено под окнами многоэтажки в Петербурге. Страшная находка была сделана в ночь на 27 июля возле дома 15 по улице Художников.

У женщины были отрезаны руки, ноги и голова. Полицией по горячим следам был задержан мужчина 1991 года рождения. В его квартире правоохранители обнаружили следы, похожие на пятна крови.

По предварительной информации, погибшая — жена подозреваемого. По словам задержанного, он разрубил свою 24-летнюю супругу топором, так как она собиралась подать на развод и забрать ребенка.