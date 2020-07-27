«Встретимся в вытрезвителе»: Google причислил Кудрявцеву и Гузееву к алкоголичкам

Поисковая система Google включила в список знаменитых женщин-алкоголичек двух звезд российского телевидения — Леру Кудрявцеву и Ларису Гузееву. Ведущая шоу «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» в этом перечне оказалась первой, а звезда «Жестокого романса» и шоу «Давай поженимся» — третьей, уступив второе место американской актрисе Мелани Гриффит. Скриншот результатов такого запроса Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram и показала его оклеветанной коллеге.

«Ларис, ты вторая. Если учесть, что я не пью уже больше 20 лет совсем ничего, даже шампанское на Новый год, то да — алкоголичка, как говорится, собственной персоной. И еще на первом месте! Google ……. (тронулся — Прим.ред.) совсем?» — написала Кудрявцева.

Instagram @leratv

Гузеева в комментарии тоже позволила себе нецензурное слово и тем ограничилась. Казус привлек внимание многих селебрити, таких, как Ольга Орлова, Наталья Подольская, Оскар Кучера, Яна Рудковская. Многие не удержались от шуток по этому поводу.

«Лер, хорош бухать и выкладывать свои высокие рейтинги!» — подколола коллегу Ксения Собчак.

«Девчульки, я на самогоночке сегодня по-тихому», — добавила актриса Эвелина Бледанс.

«Не переживай, Лер, по их версии, мы (с Кристиной Асмус — Прим.ред.) разводимся, потому что я алкоголик. Встретимся в вытрезвителе», — отреагировал резидент Comedy Club Гарик Харламов, напомнив о громком разрыве с супругой.

Не остались в стороне от ситуации и многочисленные поклонники Кудрявцевой.

«Лера, вы всегда номер один. И даже здесь вы первая. А если серьезно, то вам …. (плевать — Прим.ред.) на эти байки про алкоголь. Вы классная, и мы вас любим»;

«У вас настолько молодое и подтянутое лицо, здравый рассудок и чистая речь, что невозможно даже предположить что-то подобное»;

«В этот мусор сейчас только единицы верят. И Лера, и Лара — потрясающие женщины, на которых желают быть похожи миллионы. Нужно отдать должное каждой из них, они не скрывали свои грешки, и за это и Леру, и Лару любят всем сердцем», — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кудрявцева поделилась интимными подробностями о дочери.