«Встретимся в вытрезвителе»: Google причислил Кудрявцеву и Гузееву к алкоголичкам
Теледивы вместе с другими звездами российского шоу-бизнеса посмеялись над ошибкой в поисковой системе.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Alexey Vasnetsov, Instagram @leratv
Поисковая система Google включила в список знаменитых женщин-алкоголичек двух звезд российского телевидения — Леру Кудрявцеву и Ларису Гузееву. Ведущая шоу «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» в этом перечне оказалась первой, а звезда «Жестокого романса» и шоу «Давай поженимся» — третьей, уступив второе место американской актрисе Мелани Гриффит. Скриншот результатов такого запроса Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram и показала его оклеветанной коллеге.
«Ларис, ты вторая. Если учесть, что я не пью уже больше 20 лет совсем ничего, даже шампанское на Новый год, то да — алкоголичка, как говорится, собственной персоной. И еще на первом месте! Google ……. (тронулся — Прим.ред.) совсем?» — написала Кудрявцева.
Гузеева в комментарии тоже позволила себе нецензурное слово и тем ограничилась. Казус привлек внимание многих селебрити, таких, как Ольга Орлова, Наталья Подольская, Оскар Кучера, Яна Рудковская. Многие не удержались от шуток по этому поводу.
«Лер, хорош бухать и выкладывать свои высокие рейтинги!» — подколола коллегу Ксения Собчак.
«Девчульки, я на самогоночке сегодня по-тихому», — добавила актриса Эвелина Бледанс.
«Не переживай, Лер, по их версии, мы (с Кристиной Асмус — Прим.ред.) разводимся, потому что я алкоголик. Встретимся в вытрезвителе», — отреагировал резидент Comedy Club Гарик Харламов, напомнив о громком разрыве с супругой.
Не остались в стороне от ситуации и многочисленные поклонники Кудрявцевой.
«Лера, вы всегда номер один. И даже здесь вы первая. А если серьезно, то вам …. (плевать — Прим.ред.) на эти байки про алкоголь. Вы классная, и мы вас любим»;
«У вас настолько молодое и подтянутое лицо, здравый рассудок и чистая речь, что невозможно даже предположить что-то подобное»;
«В этот мусор сейчас только единицы верят. И Лера, и Лара — потрясающие женщины, на которых желают быть похожи миллионы. Нужно отдать должное каждой из них, они не скрывали свои грешки, и за это и Леру, и Лару любят всем сердцем», — ответили в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Кудрявцева поделилась интимными подробностями о дочери.
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