За нелегальный техосмотр ввели уголовную ответственность
Штрафы, обязательные работы и даже арест введены для операторов ТО без соответствующей аккредитации.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев
Работа операторов техосмотра без аккредитации стала уголовно наказуемым преступлением в России. С 27 июля вступает в силу новая редакция УК РФ. Согласно поправкам к статье 171, наказание предусмотрено в случаях, когда нелегальный техосмотр привел к ущербу гражданам, организациям или государству, либо был сопряжен с получением дохода в крупном размере.
Санкции предусматривают штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за два года. Кроме того, карать нарушителей могут присуждением обязательных работ — до 480 часов, а также арестом до полугода.
По мнению главы экспертного центра «Деловая Россия» Екатерины Авдеевой, уголовная ответственность за нелегальный техосмотр нужна, однако важно не просто обязать операторов получать дополнительную лицензию, а удостовериться в качестве получаемых услуг. Также она высказала опасения, что новая мера усилит давление на бизнес.
«Поэтому с введением уголовной ответственности должна быть упрощена процедура получения такой лицензии и аккредитации не с точки зрения требований, а с точки зрения процедур, должен осуществляться надлежащий контроль с учетом риск-ориентированного подхода, а уголовная ответственность должна стать крайней мерой, поэтому должен быть механизм предупреждения, возможно, через административную ответственность», — цитирует Авдееву ТАСС.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как страховщики нашли повод не платить по ОСАГО. Такую лазейку для них нежданно открыла пандемия коронавируса.
Читайте также
57%
0.64 83.10
0.91
Нашли ошибку?