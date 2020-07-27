За нелегальный техосмотр ввели уголовную ответственность

Работа операторов техосмотра без аккредитации стала уголовно наказуемым преступлением в России. С 27 июля вступает в силу новая редакция УК РФ. Согласно поправкам к статье 171, наказание предусмотрено в случаях, когда нелегальный техосмотр привел к ущербу гражданам, организациям или государству, либо был сопряжен с получением дохода в крупном размере.

Санкции предусматривают штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за два года. Кроме того, карать нарушителей могут присуждением обязательных работ — до 480 часов, а также арестом до полугода.

По мнению главы экспертного центра «Деловая Россия» Екатерины Авдеевой, уголовная ответственность за нелегальный техосмотр нужна, однако важно не просто обязать операторов получать дополнительную лицензию, а удостовериться в качестве получаемых услуг. Также она высказала опасения, что новая мера усилит давление на бизнес.

«Поэтому с введением уголовной ответственности должна быть упрощена процедура получения такой лицензии и аккредитации не с точки зрения требований, а с точки зрения процедур, должен осуществляться надлежащий контроль с учетом риск-ориентированного подхода, а уголовная ответственность должна стать крайней мерой, поэтому должен быть механизм предупреждения, возможно, через административную ответственность», — цитирует Авдееву ТАСС.

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