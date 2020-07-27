Тимати объявил об уходе из Black Star

Рэпер Тимати объявил о решении покинуть лейбл Black Star. Об этом звезда сообщила поклонникам в Instagram.

«Это не спонтанная рефлексия 2020 года. Это взвешенное решение партнеров, которые провели вместе больше 20 лет, перевернули муз рынок в стране и построили единственный успешный „зонтичный“ бренд, который основывался на музыке, но стал известен и популярен далеко за ее пределами, открыв дорогу сотням молодых имен!» — написал Тимати.

Instagramm timatiofficiall

Свое решение музыкант объяснил тем, что давно хотел стартануть с чистого листа». Поклонников он успокоил тем, что у него большие планы, а новый альбом стоит ждать уже в конце сентября этого года.

Также артист добавил, что сохранит учредительские доли в части структур лейбла: в «Блэк Стар Бургер», «Блэк Стар Картинг» и «Блэк Стар Карвош». Что касается компаний «13 Барбершоп и Тату», а также «13 Бьюти» и «Блэк Стар Фитнес», они переходят в ведомость Тимати.

Лейбл Black Star был основан в 2006 году Тимуром Юнусовым, более известным как Тимати. За эти годы он разросся до группы компаний, которая включала в себя и продюсерский центр, и студию звукозаписи, и множество других подбрендов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Решетова спровоцировала слухи о разладе с Тимати.