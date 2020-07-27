«Якуб с нами»: бывшая вторая ракетка мира стала мамой

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Алиса Старжевская
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Агнешка Радваньска завершила карьеру два года назад и вплотную занялась личной жизнью.

Фото, видео: www.globallookpress.com © SMG, Twitter @CeltDawid

В семье экс-финалистки турнира Большого Шлема из Польши случилось радостное событие. Агнешка Радваньска родила первенца, о чем сообщил подписчикам в своем микроблоге в сети Twitter ее муж.

Давид Цельт разместил трогательное фото, где его палец охватывает крошечная ручка малыша. Лицо новорожденного новоиспеченный отец показывать не стал.

«Якуб уже с нами», — просто подписал он фото и выложил смайлик с изображением семьи с ребенком.

Twitter @CeltDawid

Агнешка Радваньска родилась в 1989 году в Кракове. Она стала первой польской теннисисткой, которая смогла пробиться в финал серии Большого шлема и стать второй ракеткой планеты. Всего в ее карьере более двух десятков разных титулов в одиночном разряде. Она ушла из профессионального спорта в 2018 году, чтобы, очевидно, сосредоточиться на семье.

Подписчики Цельта поздравили молодых родителей.

«Поздравляем!»;

«Здоровья малышу и сил родителям!»;

«Твердый захват, будет хорошо держать ракетку», — написали они в комментариях.

5-tv.ru сообщал, что бывшая теннисистка Анастасия Мыскина может лишиться элитного жилья.

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