«Якуб с нами»: бывшая вторая ракетка мира стала мамой
Агнешка Радваньска завершила карьеру два года назад и вплотную занялась личной жизнью.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © SMG, Twitter @CeltDawid
В семье экс-финалистки турнира Большого Шлема из Польши случилось радостное событие. Агнешка Радваньска родила первенца, о чем сообщил подписчикам в своем микроблоге в сети Twitter ее муж.
Давид Цельт разместил трогательное фото, где его палец охватывает крошечная ручка малыша. Лицо новорожденного новоиспеченный отец показывать не стал.
«Якуб уже с нами», — просто подписал он фото и выложил смайлик с изображением семьи с ребенком.
Агнешка Радваньска родилась в 1989 году в Кракове. Она стала первой польской теннисисткой, которая смогла пробиться в финал серии Большого шлема и стать второй ракеткой планеты. Всего в ее карьере более двух десятков разных титулов в одиночном разряде. Она ушла из профессионального спорта в 2018 году, чтобы, очевидно, сосредоточиться на семье.
Подписчики Цельта поздравили молодых родителей.
«Поздравляем!»;
«Здоровья малышу и сил родителям!»;
«Твердый захват, будет хорошо держать ракетку», — написали они в комментариях.
5-tv.ru сообщал, что бывшая теннисистка Анастасия Мыскина может лишиться элитного жилья.
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