Анастасия Мыскина может лишиться элитной квартиры из-за долгов бывшего мужа

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Алиса Старжевская
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Прославленная теннисистка столкнулась с проблемой по выплате кредита за жилье, купленное отцом ее детей.

Анастасия Мыскина может лишиться элитной квартиры из-за долгов бывшего мужа

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Chernykh

Уже третий год Анастасия Мыскина одна воспитывает своих детей — гражданский муж бросил ее, предпочтя другую. Однако до последнего времени особых проблем у бывшей теннисистки это не вызывало, пока он не перестал платить за квартиру, подаренную их сыновьям, пишет «Экспресс газета».

8 июля Анастасии исполнилось 39 лет — празднование прошло на широкую ногу, как она любит. Но в скором времени спокойной жизни может прийти конец, ведь бывший сожитель спортсменки, бизнесмен Сергей Мамедов, не в состоянии оплачивать кредит за жилье на Ленинградке стоимостью в 72 миллиона рублей.

Квартира была оформлена на их общих детей, но живет там и сама Анастасия. Если первое время после расставания пообещавший взять на себя содержание их отпрысков Мамедов все же платил по кредиту, то теперь перестал. У женщины в распоряжении есть и отличный дом в Жуковке на Рублевке, но ей этого мало, тем более, что особняк записан и на ее бывшего.

Анастасия и Сергей были вместе 11 лет, став родителями троих мальчиков, которым сейчас восемь, десять и двенадцать лет соответственно. Хотя злые языки поговаривают, что старший сын Евгений может быть плодом любви от ее отношений с хоккеистом Константином Корнеевым, сама Мыскина всегда это отрицала.

Причиной расставания пары Мамедова и Мыскиной, по слухам, является Сузанна Карпова, владелица дорогих салонов красоты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как теннисистка Шарапова шокировала фанатов, назвав самый безумный подарок в жизни.

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