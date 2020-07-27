Более сорока тысяч гектаров леса охвачено огнем на Чукотке
Режим чрезвычайного положения введен в одном из районов региона.
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Фото, видео: EPA / SASCHA STEINBACH, 5-tv.ru
На Дальнем Востоке ждут вторую волну природных пожаров. Из-за жары и сильного ветра очаги разгораются с новой силой. На Чукотке площадь, охваченная огнем, за выходные увеличилась почти в три раза. Полыхает 44 тысячи гектаров леса. В одном из районов введен режим чрезвычайной ситуации. Там сейчас работают пожарные десантники, и власти просят перебросить в наиболее опасные районы дополнительные силы.
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