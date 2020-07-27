Петербургские торговые центры и рестораны возвращаются к привычному режиму работы

В Петербурге — новый этап снятия ограничений. Сегодня в Северной столице открылись торговые центры. Работают в безопасном режиме — постоянная дезинфекция, разметка для соблюдения дистанции. Меры индивидуальной защиты обязательны как для сотрудников, так и для посетителей. Правила действовали даже в очередях перед открытием комплексов.

«На входе охрана, они обязательно смотрят, чтобы у людей были перчатки и маски. Если этого нет, они просто не пустят в торговый комплекс. Я считаю, что нормы все соответствуют», — высказала свое мнение житель Санкт-Петербурга Ирина Золина.

Также в Петербурге возобновили работу рестораны, частные музеи, аквапарки. Снят запрет на тест-драйвы в автосалонах. В детских садах снова собираются постоянные группы. На регистрации брака теперь могут присутствовать не десять, а 30 человек. Но массовые мероприятия в городе по-прежнему запрещены.

Кроме того, три крупные петербургские клиники, перепрофилированные под лечение пациентов с коронавирусом, возвращаются к привычному режиму работы. Плановую помощь снова оказывают больницы № 2, Мариинская и имени Семашко.

Также в понедельник открываются кафе и рестораны в Иркутской области. В Воронежской — отменяют режим самоизоляции для пожилых граждан. В Пермском крае заработают санатории и турфирмы.