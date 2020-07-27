Более 27 миллионов деревьев в 50 странах мира высадили участники акции «Сад памяти»
Участие в акции, приуроченной к годовщине 75-летия Победы, принял и Владимир Путин, призвавший проводить ее ежегодно.
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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Тимкив, 5-tv.ru
Больше 27 миллионов деревьев высажены в России и за рубежом в рамках акции «Сад памяти». Она призвана увековечить подвиг солдат Красной армии в год 75-летия Победы. Каждое дерево — дань памяти павшему бойцу. Участие в ней принял и Владимир Путин, он призвал сделать эту акцию ежегодной. Тем более, что она вышла далеко за пределы России — деревья высаживали в 50 странах. Всех ее участников поблагодарил народный артист Василий Лановой.
«Я посвятил акцию своим родителям, которые работали на химическом заводе во время войны. Они все были героями, это поколение, отдавшее жизни и здоровье во имя мира на земле», — сказал народный артист СССР.
Акция вышла и в виртуальное пространство: деревья памяти рисовали дети и размещали в социальных сетях.
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