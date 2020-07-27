В МВД прокомментировали нападение на полицейского в Самаре
Во время задержания мужчина бросил в правоохранителя гранату.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
В ГУ МВД по городу Самара прокомментировали нападение на полицейского во время задержания в одном из многоквартирных домов.
«Был вызов на семейный дебош, выехали сотрудники. При задержании гражданин бросил предмет, который взорвался. Полицейский пострадал незначительно», — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, на месте работают сотрудники полиции. Злоумышленник задержан. Есть информация, что, возможно, есть еще вторая граната.
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