Видео с места нападения с гранатой на полицейского при задержании в Самаре

На месте нападения на сотрудника полиции в многоквартирном доме в Самаре работают следователи и криминалисты. По последним данным, в квартире дебошира изымают еще одну гранату.

Как стало известно 5-tv.ru, правоохранители вечером прибыли на вызов о семейной ссоре. Соседи сообщили, что нетрезвый муж избивает свою супругу. Когда полицейские прибыли на место ЧП дебошир бросил в них, предположительно, гранату. Ранение получил один из сотрудников. По информации местного главка МВД, жизни полицейского ничего не угрожает, ранение ноги незначительное.

В настоящее время дебошир задержан. Выясняются обстоятельства произошедшего. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.