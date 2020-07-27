Видео с места нападения с гранатой на полицейского при задержании в Самаре
По последним данным, в квартире дебошира изымают еще одну гранату.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
На месте нападения на сотрудника полиции в многоквартирном доме в Самаре работают следователи и криминалисты. По последним данным, в квартире дебошира изымают еще одну гранату.
Как стало известно 5-tv.ru, правоохранители вечером прибыли на вызов о семейной ссоре. Соседи сообщили, что нетрезвый муж избивает свою супругу. Когда полицейские прибыли на место ЧП дебошир бросил в них, предположительно, гранату. Ранение получил один из сотрудников. По информации местного главка МВД, жизни полицейского ничего не угрожает, ранение ноги незначительное.
В настоящее время дебошир задержан. Выясняются обстоятельства произошедшего. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.
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