Трагикомедия или фарс? В Петербурге продолжается суд над доцентом-расчленителем

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Накал страстей и градус на заседаниях по делу историка Соколова становится все выше и все резонанснее. Теперь в суд явился научный оппонент обвиняемого.

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, 5-tv.ru

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Чересчур эмоционально в понедельник прошло заседание суда по делу петербургского доцента-расчленителя Соколова. Свидетелем пригласили его научного оппонента публициста Евгения Понасенкова. Спор давних врагов — увидел Алексей Полторанин.

Очередное судебное заседание по историку Соколову с самого начала напоминало спектакль. На процесс пригласили главного оппонента историка Евгения Понасенкова, который, по мнению Соколова, якобы два года подвергал его травле, что и стало причиной трагедии.

На процессе Понасенков появился в светлом пиджаке. Казалось, он спутал трибуну, со сценой малого театра. В зале суда давние соперники даже не взглянули друг на друга. Понасенков все время называл своего оппонента по имени, тому это не нравилось.

«Я не Олег, я Олег Валерьевич, я не мальчишка», — возмущался Соколов.

В разговоре с участниками процесса столичный публицист сразу же оговорился — никакой неприязни к подсудимому у него нет. Но уже через минуту, дал историку весьма нелестную характеристику.

«С моей точки зрения, Соколов — это чудовищно жестокий и в то же время комичный неудачник», — заявил Понасенков.

Отношения двух историков испортились два года назад. Тогда Понасенков обнаружил в работах Соколова строки из своей монографии «Первая научная история войны 1812 года». В ответ на это доцент заявил, что этот труд вообще не является научным. Споры даже дошли до суда.

«Вы видели Олега? Он мог бы сделать хитрее. Абзац и в середину что-то вставить. Он это сделал, как характерно его натуре. Как он расчленял мои работы так возможно он…» — так описал Соколова Понасеков.

Во время процесса Соколов не раз подчеркивал, и он и его возлюбленная Анастасия Ещенко якобы не раз испытывали настоящую травлю со стороны Понасенкова. В уголовном деле есть даже заключение врачей, которые отметили этот конфликт повлиял на психофизиологическое состояние профессора.

«Этот человек нас обрабатывал в течение двух лет! Он сделал так, что ситуация стала психотравмировавшей, и этого человека, фактически причину того, что произошло, причину душевной драмы, которая была у Насти и у меня… Вы привели, это фактически человек, который спровоцирвоал это происшествие, который стремился к этому, расписывал нашу парадную», — подчеркнул Соколов.

По мнению адвоката семьи Ещенко — историк намеренно выбрал такую тактику и переложить вину в страшном преступлении теперь пытается на другого человека.

«Мы не хотели вызывать Евгения Николаевича, поскольку это гражданско-правовые отношения, но поскольку это имя звучит в процессе хотели расставить точки над и: что не подкупал и ничего не делал», — заявил адвокат семьи погибшей Ещенко Александра Бакшеева.

Покидая зал суда главный оппонент историка Соколова улыбался. По словам публициста, он получил наслаждение от процесса. Следующее заседание состоится 3 августа. И уже вряд ли превратится в шоу. На нем допросят соседку профессора, она слышала, что происходило в квартире в ночь убийства.

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