В Германии раскрыта подпольная группа неонацистов из представителей власти

В Германии становится все больше неонацистов. Причем, среди сторонников идей Третьего рейха руководство и солдаты войск специального назначения и контрразведки.

К такому выводу пришли эксперты, обнаружив и проанализировав переписку заговорщиков в соцсетях. Там – антисемитские лозунги, обсуждение госпереворота и даже планы развязать гражданскую войну! Началось расследование.

В Бундестаге опасаются, что экстремисты в немецком спецназе — лишь верхушка айсберга, и готовятся противостоять разрастающемуся интернет-подполью.



