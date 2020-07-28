В Германии раскрыта подпольная группа неонацистов из представителей власти

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Найденная переписка раскрыла не только планы по госперевороту, но и желание развязать гражданскую войну.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Monika Skolimowska, 5-tv.ru

В Германии становится все больше неонацистов. Причем, среди сторонников идей Третьего рейха руководство и солдаты войск специального назначения и контрразведки.

К такому выводу пришли эксперты, обнаружив и проанализировав переписку заговорщиков в соцсетях. Там – антисемитские лозунги, обсуждение госпереворота и даже планы развязать гражданскую войну! Началось расследование.

В Бундестаге опасаются, что экстремисты в немецком спецназе — лишь верхушка айсберга, и готовятся противостоять разрастающемуся интернет-подполью.

 

 

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