«Все было естественно»: Владимир Кузьмин о романе с Аллой Пугачевой

Музыкант Владимир Кузьмин в эфире шоу на федеральном телеканале рассказал о романе с Аллой Пугачевой. По словам народного артиста РФ, все началось с просьбы Примадонны о ее подготовке к выступлению на рок-фестивале в Германии в 1980-х годах.

В тот момент певице требовался человек, который сумел бы подготовить и адаптировать концертную программу под формат мероприятия. Алле Пугачевой рекомендовали обратиться именно к Владимиру Кузьмину.

В процессе работы Примадонна оценила профессионализм музыканта и замолвила за него словечко в Кремле. Певица тогда подчеркнула, что поедет за границу только с Владимиром Кузьминым. Так, с легкой подачи Аллы Пугачевой и сбылась мечта советского рокера о поездке за рубеж.

После гастролей артисты стали тесно сотрудничать. Певица взяла музыканта под свое крыло и стала его продюсером. В прессе вышла статья с заголовком «У нас две звезды — Пугачева и Кузьмин». После этого композитор Игорь Николаев написал для них нетленный хит «Две звезды».

Стоит отметить, что изначально рокер не собирался исполнять «попсовую» песню, но дар убеждения Примадонны сделал свое дело. Вскоре Владимир Кузьмин проснулся знаменитым и давал по три-четыре концерта в день.

О близких отношениях с коллегой и наставницей музыкант говорит с теплом и уважением. По его словам, певица постоянно давала советы по репертуару и стилю одежды. В условиях тесного и плодотворного сотрудничества на протяжении нескольких лет романа двум звездам избежать не удалось.

«Все было совершенно естественно», — цитируют Владимира Кузьмина «Дни.ру».

Музыкант добавил, что благодарен Алле Пугачевой за то, что научила общаться со зрителем и работать для каждого человека в зале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что архивное фото Пугачевой с Кузьминым перессорило фанатов.