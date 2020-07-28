Пожилая женщина пострадала во время взрыва газа в Красноярском крае

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Светлана Шевченко
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ЧП произошло в жилом доме в селе Новая Солянка в Рыбинского района.

Пожилая женщина пострадала во время взрыва газа в Красноярском крае

Фото: ТАСС / Сорокин Донат

В результате хлопка газовоздушной смеси в жилом доме в жилом доме в селе Новая Солянка Рыбинского района Красноярского края пострадала пожилая женщина, проживавшая в данной квартире.

Как сообщили ТАСС в районном ЕДДС все произошло на улице Центральная. Также повреждения получили соседние помещения.

Из трехэтажного здания эвакуированы 60 человек. Выясняются причины произошедшего. На месте работают экстренные службы края.

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