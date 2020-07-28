Пожилая женщина пострадала во время взрыва газа в Красноярском крае
ЧП произошло в жилом доме в селе Новая Солянка в Рыбинского района.
Фото: ТАСС / Сорокин Донат
В результате хлопка газовоздушной смеси в жилом доме в жилом доме в селе Новая Солянка Рыбинского района Красноярского края пострадала пожилая женщина, проживавшая в данной квартире.
Как сообщили ТАСС в районном ЕДДС все произошло на улице Центральная. Также повреждения получили соседние помещения.
Из трехэтажного здания эвакуированы 60 человек. Выясняются причины произошедшего. На месте работают экстренные службы края.
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