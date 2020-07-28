В МЧС опровергли информацию об обнаружении пропавшего в Бурятии Ан-2
По данным ведомства, это упавшее в прошлом году воздушное судно.
Фото: РИА Новости / Виталий Аньков
В МЧС опровергли информацию об обнаружении пропавшего неделю назад в Бурятии самолета Ан-2. По уточненной информации, в Иркутской области было обнаружено воздушное судно, упавшее в прошлом году.
Поиски Ан-2 с шестью людьми на борту продолжаются.
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