В МЧС опровергли информацию об обнаружении пропавшего в Бурятии Ан-2

В МЧС опровергли информацию об обнаружении пропавшего неделю назад в Бурятии самолета Ан-2. По уточненной информации, в Иркутской области было обнаружено воздушное судно, упавшее в прошлом году.

Поиски Ан-2 с шестью людьми на борту продолжаются.