Клифф-дайвинг: экстремальный спорт или смертельная опасность?
Следственный комитет проверит безопасность вышек для прыжков в воду, установленных под Владивостоком.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru
Ради красивых кадров в соцсетях жители Владивостока облюбовали одну из отвесных скал. Клифф-дайверы — любители экстремальных прыжков в воду установили там вышку, провели соревнования. А теперь туда началось настоящее паломничество любителей острых ощущений. Есть среди них и дети.
Но ни спасателей, ни медиков рядом нет. А между тем, уже зафиксирован один летальный исход. Корреспондент МИЦ «Известия» Евгений Подтергера выяснял, кто же несет ответственность за этот смертельный аттракцион? Подробности в репортаже.
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