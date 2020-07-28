Клифф-дайвинг: экстремальный спорт или смертельная опасность?

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Следственный комитет проверит безопасность вышек для прыжков в воду, установленных под Владивостоком.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru

Ради красивых кадров в соцсетях жители Владивостока облюбовали одну из отвесных скал. Клифф-дайверы — любители экстремальных прыжков в воду установили там вышку, провели соревнования. А теперь туда началось настоящее паломничество любителей острых ощущений. Есть среди них и дети.

Но ни спасателей, ни медиков рядом нет. А между тем, уже зафиксирован один летальный исход. Корреспондент МИЦ «Известия» Евгений Подтергера выяснял, кто же несет ответственность за этот смертельный аттракцион? Подробности в репортаже.

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