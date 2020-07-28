Видео: Ребенок едва не погиб на аттракционе в Ставрополе из-за незастегнутого страховочного жилета
Сбой техники или сотрудники плохо закрепили систему безопасности — теперь выясняют компетентные органы.
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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru
В парке аттракционов Ставрополя едва не пострадал ребенок. В соцсети попало видео инцидента. На кадрах видно, как после запуска у одного из кресел разблокировалось крепление — оно должно фиксировать посетителя за плечи. Девочка успела схватиться за него руками и удержаться на сидении. Аттракцион тут же остановили. Теперь выясняют — это техника дала сбой или сотрудники плохо закрепили систему безопасности.
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