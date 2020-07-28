Видео: Ребенок едва не погиб на аттракционе в Ставрополе из-за незастегнутого страховочного жилета

В парке аттракционов Ставрополя едва не пострадал ребенок. В соцсети попало видео инцидента. На кадрах видно, как после запуска у одного из кресел разблокировалось крепление — оно должно фиксировать посетителя за плечи. Девочка успела схватиться за него руками и удержаться на сидении. Аттракцион тут же остановили. Теперь выясняют — это техника дала сбой или сотрудники плохо закрепили систему безопасности.