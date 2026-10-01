Ремонт привел к останкам: ребенка нашли задушенным и завернутым в газету

Metrо: ребенка нашли задушенным и завернутым в газету

Коронер заключил, что младенец, останки которого нашли завернутым в газету в июле 2024 года, стал жертвой умышленного убийства. Мальчика задушили бечевкой вскоре после рождения. Об этом сообщило издание Metro.

На шее ребенка обнаружили три петли бечевки с узлом. Патологоанатом доктор Луиза Малкахи подтвердила, что ее завязали непосредственно на шее, прежде чем тело завернули в газету. Для обвязки свертка бечевку не использовали.

Самостоятельно установить причину смерти специалист не смогла. На костях отсутствовали следы травм, а мягкие ткани не сохранились. Судебный антрополог доктор Миколь Цуппелло также не смогла определить, родился ли мальчик живым.

Коронер Криспин Оливер на основании расположения бечевки пришел к заключению об удушении. По его оценке, ребенок умер в 1910 году или вскоре после этого. Именно этим годом датирован выпуск газеты The Umpire, в которую завернули тело.

Останки обнаружил владелец дома в английском Бишоп-Окленде Питер Муди. Он ремонтировал комнату на втором этаже и нашел скелет под половицей. Мужчина сообщил полиции, что вокруг шеи находился примерно метровый моток садового шпагата.

Антрополог установила, что останки принадлежали мальчику, соответствовавшему 38–40-й неделе беременности. Сведений о рождении ребенка не сохранилось.

Анализ ДНК не помог найти известных живых родственников. После обращений в СМИ две сестры предположили возможную семейную связь с находкой, однако генетическое исследование ее не подтвердило.

Младенца, получившего имя Бэби Окленд, похоронили в апреле. Церемонию организовал Совет графства Дарем. Директор похоронного бюро предоставил услуги бесплатно, а мемориальная фирма передала надгробие.

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