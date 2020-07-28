Бывший пилот «Формулы-1» разбил редкий и дорогой суперкар McLaren Senna

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Адриан Сутиль участвовал в гонках шесть сезонов, но запомнился не своими удачными выступлениями, а дракой с владельцем одной из команд, за что получил условный срок.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Panoramic, 5-tv.ru

Бывший пилот «Формулы-1» разбил один из самых редких и дорогих спорткаров в мире. Примечательно, что авария произошла в Монако. Адриан Сутиль не справился с управлением, задел другую машину и врезался в бетонное ограждение. Никто из водителей травм не получил, но вот McLaren Senna явно не подлежит восстановлению.

Было выпущено всего 20 спорткаров. На аукционе автомобиль продали за 2 миллиона 670 тысяч долларов. И теперь цена явно возрастет, ведь в мире осталось всего 19 экземпляров.

Кстати, перед покупкой будущий владелец должен доказать, что обладает профессиональной или любительской гоночной лицензией. У Адриана Сутиля она есть, он провел в «Формуле-1» шесть сезонов, но запомнился не удачными выступлениями, а дракой с владельцем одной из команд, за что получил условный срок.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что знаменитый каскадер Александр Микулин попал в ДТП. Авария произошла в Подмосковье. Кадры разбитого Chevrolet Corvette выложили в сеть очевидцы происшествия.

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