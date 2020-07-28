Видео с места аварии: знаменитый каскадер Александр Микулин попал в ДТП

Известный советский и российский каскадер и постановщик трюков в кино, придумавший знаменитую погоню для фильма «Берегись автомобиля» Александр Микулин попал в ДТП. Авария случилась в поселке Николина гора в Подмосковье. В соцсетях появились кадры, на которых видно разбитый вдребезги Chevrolet Corvette 1957 года. Каково состояние 81-летнего Микулина пока не известно. Подробности происшествия выясняются.

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Александр Микулин работал с такими режиссерами как Эльдар Рязанов, Владимир Наумов, Михаил Швейцер, Тигран Кеосаян. На его счету около 70 фильмов, в которых он не только исполнял трюки, но и сам изобретал их, а также вместе с конструкторами занимался переделкой автомобилей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сильном пожаре на складе автомобилей на базе каскадеров «Парк киноприключений» в Москве.