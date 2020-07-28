Мама Тимати поделилась беспокойством по поводу его отношений с дочерью

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова поделилась со своими подписчиками беспокойством насчет того, как складываются отношения между ее сыном и шестилетней внучкой Алисой. По ее мнению, у музыканта и его дочери от бывшей возлюбленной Алены Шишковой слишком похожие характеры, оба не любят показывать окружающим свои слабости.

«Не знаю, как сложатся отношения у этих двоих. Думаю, что периоды будут разные, чересчур похожи характеры. Любить друг друга будут до боли, но ни тот, ни другой в этом прилюдно не признаются, ведь любовь — это зависимость, а зависимость — форма слабости», — написала Симона в своем Instagram.

Свои рассуждения она сопроводила снимками, на которых Тимати и Алиса сидят рядом, но каждый из них думает о чем-то своем.

«Отец и дочь — отдельная Вселенная, которую надо заслужить… Каждому из них придется научиться слышать другого среди множества звуковых помех и настраивать свой камертон на совместное звучание», — продолжила мудрая бабушка.

Instagram @simona280

Подписчики Симоны отмечают, что фотографии очень точно передают характеры Тимати и Алисы, а еще — их удивительное сходство, которое со временем становится все более заметным.

«Что-то у сынульки глаза грустные…» — подметил один из пользователей.

«Это не грусть, а характер», — уточнила Юнусова.

«Как вы удачно подловили пересечение взглядов. Энергия зашкаливает. Ох, не скучно им будет…»

«Какая фотка! Два взгляда, два поколения. Один вдаль, в будущее, другой в размышлениях».

«Из ваших постов учусь мудрости жизни! Спасибо за ваши мысли!», — пишут комментаторы.

Один из подписчиков обратил внимание на покрытые ссадинами коленки девочки.

«Алискины ноги! Точно хороший отдых у ребенка!»

«А ты попробуй в трусах по деревьям!» — откликнулась бабушка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мама Тимати и его нынешняя возлюбленная Анастасия Решетова, родившая недавно музыканту сына Ратмира, после совместно проведенных выходных отписались друг от друга в Instagram.