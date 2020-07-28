Мама Тимати поделилась беспокойством по поводу его отношений с дочерью

|
Светлана Александрова
33

Симона Юнусова принимает деятельное участие в воспитании шестилетней внучки, которую родила прежняя возлюбленная музыканта Алена Шишкова.

Фото, видео: Instagram @simona280

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова поделилась со своими подписчиками беспокойством насчет того, как складываются отношения между ее сыном и шестилетней внучкой Алисой. По ее мнению, у музыканта и его дочери от бывшей возлюбленной Алены Шишковой слишком похожие характеры, оба не любят показывать окружающим свои слабости.

«Не знаю, как сложатся отношения у этих двоих. Думаю, что периоды будут разные, чересчур похожи характеры. Любить друг друга будут до боли, но ни тот, ни другой в этом прилюдно не признаются, ведь любовь — это зависимость, а зависимость — форма слабости», — написала Симона в своем Instagram.

Свои рассуждения она сопроводила снимками, на которых Тимати и Алиса сидят рядом, но каждый из них думает о чем-то своем.

«Отец и дочь — отдельная Вселенная, которую надо заслужить… Каждому из них придется научиться слышать другого среди множества звуковых помех и настраивать свой камертон на совместное звучание», — продолжила мудрая бабушка.

Instagram @simona280

Подписчики Симоны отмечают, что фотографии очень точно передают характеры Тимати и Алисы, а еще — их удивительное сходство, которое со временем становится все более заметным.

«Что-то у сынульки глаза грустные…» — подметил один из пользователей.

«Это не грусть, а характер», — уточнила Юнусова.

«Как вы удачно подловили пересечение взглядов. Энергия зашкаливает. Ох, не скучно им будет…»

«Какая фотка! Два взгляда, два поколения. Один вдаль, в будущее, другой в размышлениях».

«Из ваших постов учусь мудрости жизни! Спасибо за ваши мысли!», — пишут комментаторы.

Один из подписчиков обратил внимание на покрытые ссадинами коленки девочки.

«Алискины ноги! Точно хороший отдых у ребенка!»

«А ты попробуй в трусах по деревьям!» — откликнулась бабушка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мама Тимати и его нынешняя возлюбленная Анастасия Решетова, родившая недавно музыканту сына Ратмира, после совместно проведенных выходных отписались друг от друга в Instagram.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
71.92
0.33 84.26
0.48
Какая ваша астрологическая особенность отпугивает окружающих?

Последние новости

20:28
Мама Тимати поделилась беспокойством по поводу его отношений с дочерью
20:17
Видео с места вооруженного ограбления Сбербанка в Петербурге
20:14
Петербург едва не последовал за Атлантидой: на город обрушился мощный ливень с грозой
20:04
Лолита отреагировала на критику Лозы о ее баснословных гонорарах
19:59
Вооруженный грабитель ворвался в петербургский офис Сбербанка и ушел с миллионом
19:55
Хорватский защитник Деян Ловрен перешел из «Ливерпуля» в «Зенит»

Сейчас читают

В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок